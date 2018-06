che si svolgeranno di notte e finiranno con otto giorni di anticipo. Il comune di Palermo ha raggiunto l’accordo con l’impresa che sta eseguendo i lavori sulla circonvallazione che hanno mandato in tilt il traffico cittadino e provocato polemiche a mai finire. Un accordo siglato dall’assessore Emilio Arcuri che proprio ieri aveva ordinato al direttore dei lavori di trovare una soluzione per limitare i disagi agli automobilisti, ricorrendo a turni straordinari e notturni.i tecnici, tolto l’asfalto, hanno potuto verificare lo stato della struttura e riprogrammare l’intervento. Palazzo delle Aquile era infatti partito dalla prospettiva peggiore, prevedendo quasi un mese di lavori al costo di poco inferiore ai 400 mila euro. Ma dal momento che i lavori saranno meno impegnativi, con le economie dell’appalto si è potuto riformulare il calendario delle operazioni.la prima parte dei lavori sulla carreggiata in direzione Catania e così il ponte tornerà del tutto libero fino alle sei di domani mattina, sabato, quando gli operai si sposteranno di poco: sempre in direzione Catania, ma stavolta sulla corsia di sorpasso (cioè a sinistra). Qui resteranno sabato, domenica e lunedì e martedì lavorando di giorno e completeranno gli interventi su questa carreggiata, che tornerà così completamente percorribile dalle auto.nell’altra carreggiata, in direzione Trapani. Questa volta, però, i lavori si svolgeranno solo di notte, mentre di giorno tutto il ponte sarà libero da restrizioni e transenne: il tutto fino alla conclusione definitiva che è prevista per il 6 luglio, ossia otto giorni prima del Festino, quando si potrà percorrere il ponte 24 ore su 24.è stata resa oggi possibile a seguito delle lavorazioni già effettuate e delle verifiche ispettive operate sui giunti di dilatazione che hanno consentito di accertare una condizione di degrado nettamente inferiore a quella che era prevedibile prima dell’inizio delle opere. Ciò ha consentito di poter dare corso allo spostamento alle ore notturne delle lavorazioni, compatibile con le risorse disponibili e con l’insieme delle opere previste in progetto".farà proprio su viale Regione siciliana la prossima settimana. Tutti di notte, ossia dalle 22 alle 5 dell’indomani mattina: lunedì tra Belgio e Lazio; martedì all’altezza dell’ex Motel Agip; mercoledì tra via Sauro e Basile; giovedì tra Pitrè e Ponte Corleone; nella notte fra il primo e il 2 luglio fino alla rotonda Oreto; la sera successiva fino all’ingresso dell’autostrada. Chiuderanno le carreggiate centrali, con le auto che dovranno imboccare quelle laterali.