Avvenimenti previsti oggi, venerdì 22 giugno, in Sicilia:1) CATANIA - Sede Maas, ore 09:30 Seminario su 'E-Commerce per l'ortofrutta di qualità' nell'ambito del progetto 'Social Farming, Agricoltura Sociale per la filiera agrumicola siciliana 2.0', realizzato dal Distretto Agrumi di Sicilia e Alta Scuola. Partecipa l'assessore regionale all'Agricoltura, Edy Bandiera2) PALERMO - Camera del Lavoro, ore 09:30 Iniziative per il 71/mo anniversario della Strage di Partinico. Si inizia con un corteo. A seguire, nella "Sala delle Capriate", presso Palazzo dei Carmelitani Claudio Burgio,consegnerà alla Cgil Palermo e al Comune di Montelepre il premio " Obiettivo Legalità 2018".3) CATANIA - Ospedale Cannizzaro, sala convegni, ore 09:30 Incontro su 'La gestione della sicurezza del patrimonio e degli operatori nelle strutture sanitarie' promosso da Fare, Areps, Confcommercio, Federsicurezza e Ancr.4) PALERMO - Comando Interregionale dell'Italia Sud-Occidentale e del Comando Regionale Sicilia della GdF, via Cavour 2, ore 09:30 Cerimonia militare per la ricorrenza del 244/o Anniversario della Fondazione del Corpo.5) SELINUNTE (TP) - Parco Archeologico, ore 10:00 Arriveranno a Selinunte Guido Canali e gli spagnoli Rafael Alanda, Carme Pigem e Ramon Vilalta, vincitori di Pritzker 2017. Alle 19 si terrà lo spettacolo con testi greci e luci nel Tempio G e l'inaugurazione della mostra itinerante "Progetti Stesi".6) CATANIA - Municipio, ore 10.00 Il sindaco di Catania Salvo Pogliese riceverà il primo cittadino uscente Enzo Bianco per il tradizionale passaggio di consegne. Seguirà un incontro con i giornalisti.7) PALERMO - Ordine dei medici, ore 10:30 Presentazione della campagna sanitaria rivolta a cittadini e imprese dal titolo "Ozono sì, ma in sicurezza".8) SIRACUSA - Palazzo Greco, ore 10:30 La Fondazione Inda a pochi giorni dal debutto del 29 giugno, organizza una conferenza stampa alla presenza dei registi e degli artisti che saranno protagonisti della commedia "I Cavalieri di Aristofane".9) PALERMO - Policlinico, Aula Ascoli, ore 11:00 Beatriz Dominguez - Gil, direttore dell'Agenzia Trapianti della Spagna, illustrerà il modello iberico, divenuto, a livello mondiale, esempio di buona organizzazione nel campo della donazione e dei trapianti di organi.10) PALERMO - Teatro Massimo, Sala Onu, ore 11:00 Presentazione della Terza edizione di "Lampedus'amore - Premio giornalistico internazionale", dedicato alla giornalista scomparsa tre anni fa, in programma a Lampedusa l'8, il 9 e il 10 luglio.11) MASCALUCIA (CT) - Torre del Grifo Village, ore 15:00 L'amministratore delegato del Calcio Catania, Pietro Lo Monaco, traccia un bilancio del campionato concluso e annuncia i programmi della società per il 2018/201912) PALERMO - Palazzo delle Aquile, ore 15:30 Conferenza stampa del Palermo Pride 2018.13) PALERMO, Orto Botanico, ore 18:00 Tre giorni all'insegna del cinema con la direzione artistica di Ficarra e Picone con "Fuoricinema Mediterraneo" che ospiterà alcuni tra i più grandi registi e attori della scena cinematografica italiana, che si racconteranno. Tra gli altri, Roberto Andò, Luca Guadagnino, Franco Maresco, Claudio Gioè, Teresa Mannino, Francesco Scianna e Pif.14) PALERMO - Feltrinelli, via Cavour 133, ore 18:00 Maria Concetta Sala presenta il libro da lei curato "L'arte della matematica" (Adelphi) di Simone e André Weil. Intervengono Ina Castellino e Giovanni Di Benedetto.15) TERMINI IMERESE - Libreria Punto 5, ore 18:00 Presentazione del libro "Francesca Serio - La madre" di Franco Blandi (Navarra editore). Romanzo sulla madre di Salvatore Carnevale, socialista e dirigente della Camera del lavoro di Sciara, ucciso il 16 maggio del 1955. Con l'autore ne parlano Filippo Giunta e Franco Gioia16) RAGUSA - Teatro Ideal, piazza Libertà ore 18:00 Incontro elettorale a sostegno, nel ballottaggio a sindaco, del candidato del M5s, Antonio Tringali. Partecipa il ministro per il Sud, Barbara Lezzi.17) PALERMO - Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino, ore 18:00 Presentazione del libro "L'isola dei vicerè. Potere e conflitto nella Sicilia spagnola (sec. XVI-XVIII)", di Francesco Benigno.18) CATANIA - Ostello degli elefanti, ore 18.30 Presentazione di "olevo essere orfano. Il Sessantotto raccontato da chi lo ha vissuto", terzo libro della giornalista e scrittrice Patrizia Maltese 19) PALERMO - Chiesa dello Spasimo, ore 21:15 Tra gli eventi organizzati nell'ambito della Bias, si terrà la performance Live Isòla, Porta dell'Anima di e con Lucina Lanzara: "Una voce che diventa il canto delle sirene". (ANSA).