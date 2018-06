È morto in un incidente stradale il giovane chef Alessandro Narducci, considerato una nuova promessa della cucina italiana. L'incidente stradale è avvenuto a Roma su Lungotevere della Vittoria, in zona Prati. Il ragazzo tornava a casa dopo aver terminato di lavorare in un noto ristorante della Capitale, Acquolina, premiato con una stella Michelin. Nell'impatto con un'auto è morta anche la ragazza che era a bordo dello scooter insieme a lui, Giulia Puleio, 25 anni, assistente di sala al ristorante.