Prendendo in esempio i lavori pubblici condotti in altre nazioni, ci siamo chiesti come sia possibile che a Palermo anche per rattoppare una buca debba passare un’eternità, mentre in altri luoghi i grandi lavori vengono completati lavorando anche di notte". Lo affermano i consiglieri comunali del M5s Ugo Forello, Giulia Argiroffi, Concetta Amella, Viviana Lo Monaco, Antonino Randazzo in una nota. "Per questo - continuano i consiglieri pentastellati - accogliamo in modo favorevole la decisione dell’assessore ai lavori pubblici, Emilio Arcuri, che ha pubblicamente annunciato che i lavori al ponte saranno condotti, come suggerito dal M5S, anche di notte. Queste sono proposte di buonsenso che non possiamo non sottolineare. Ne approfittiamo per invitare l’Amministrazione a pretendere questo tipo di impostazione di lavoro anche per gli eterni cantieri di Palermo, in modo da ridurre i disagi ai cittadini e soprattutto ai commercianti vessati dalla lentezza che in alcuni casi li ha portati al fallimento".e di conseguenza i turni di lavoro affinchè si possano ridurre i giorni di disagi per gli automobilisti. Cosa che abbiamo chiesto fin da subito. Ma guardiamo anche oltre cercando di trovare soluzioni per alleviare i futuri disagi per quando i lavori interesseranno la carreggiata lato mare, proponendo la ztl free lungo via Roma la cui circolazione corrisponde proprio allo stesso senso di marcia della carreggiata che verrà interessata dai lavori". Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio Comunale Dario Chinnici.