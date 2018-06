GELA (CALTANISSETTA) - Tutti, in famiglia, aspettavano che nascesse Lorenzo. Il ginecologo che aveva in cura la mamma lo aveva detto e ribadito: è un maschio. Corredino e fiocco rigorosamente di colore azzurro erano già pronti. Ma oggi, a parto avvenuto, l'ostetrica dell'ospedale di Gela ha consegnato alla madre una femminuccia. Non c'era stato uno scambio di bambini, solo un errore di lettura delle ecografie che il medico aveva fatto alla donna durante la gravidanza. Così Lorenzo è diventato Chiara e il corredino, come il fiocco, dovrà essere cambiato in rosa. Genitori visibilmente irritati, di fronte a questa inaspettata sorpresa, con qualche espressione di protesta, peraltro contenuta, da parte del padre che al maschio ci teneva davvero. Poi sono tornati la calma e il sorriso "perché - dicono - Chiara sta bene, è una bambina bellissima e al fratellino si potrà pensare in futuro". (ANSA).