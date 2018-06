PALERMO - Sequestrato dalla polizia di stato, polizia municipale, capitaneria di porto e guardia di finanza il lido Acapulco Beach all'Addaura. Sono stati portati via dal lido di via lungomare Cristoforo Colombo, già sequestrato ben quattro volte dal 2015 ad oggi tutte le attrezzature. Tre persone sono state denunciate accusate di violazione dei sigilli, occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo e per reati ambientali. I tre hanno occupato abusivamente un immobile dove veniva effettuata la somministrazione di cibi cotti e bibite. Alcuni bagnanti del lido hanno dichiarato di aver pagato alcuni euro per l'affitto di lettini e ombrelloni senza alcuna ricevuta fiscale. Il lido abusivo aveva un regolare allaccio alla rete Enel. Su questo saranno fatte ulteriori indagini. L'area demaniale marittima, dopo i continui abusi, è stata questa volta data in custodia giudiziaria all'Assessorato Territorio ed Ambiente che ne avrà la responsabilità della vigilanza e della custodia.(ANSA)