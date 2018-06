a procuratori aggiunti di Palermo. La decisione arriva dal Tar del Lazio i cui giudici della prima sezione, presieduti da Carmine Volpe, hanno accolto due ricorsi proposti da Francesca Mazzocco, una delle partecipanti al concorso.

alla guida del dipartimento Reati contro la pubblica amministrazione e Criminalità diffusa. La decisione del Tribunale amministrativo al momento non cambia le cose. Innanzitutto perché l'inevitabile ricorso in appello dei due aggiunti in carica bloccherà l'esecutività del provvedimento. In secondo luogo, la decisione torna comunque al Csm per una nuova valutazione. Non è escluso che nel frattempo arrivi una nuova decisione del Consiglio superiore della magistratura che deve decidere a chi assegnare l'ulteriore posto ancora vacante da aggiunto nella Procura guidata da Francesco Lo Voi.

sulla mancata formulazione di un adeguato giudizio comparativo tra il suo profilo professionale e quello dei candidati scelti: quell'attività "è stata sostanzialmente omessa", e la motivazione del Csm non consente di comprendere le ragioni della prevalenza accordata a Petrigni e Demontis., per anni, da sostituto procuratore, si è occupata delle indagini sui clan mafiosi di Palermo e provincia e ha sempre sostenuto di avere le carte in regola per ricoprire l'incarico di aggiunto. Il Csm, però, gli preferì Demontis e Petrigni che si sono insediati a luglio rispettivamente