Le indagini hanno permesso di accertare le responsabilità di alcuni indagati in due colpi messi a segno lo scorso anno e che avevano destato particolare clamore nel grosso centro del Palermitano: una rapina a una coppia di anziani, sorpresi nella loro abitazione e derubati di oltre 5mila euro in contanti, e il furto al Cinema Eden, da dove sparirono una macchinetta professionale per fare i pop corn, dal valore superiore a mille euro, e numerose bevande e snack del bar del cinema. Proprio da quest'ultimo colpo prende il nome dell'indagine perché i responsabili, nel corso di conversazioni registrate dai carabinieri, si vantavano di aver agito talmente bene che le forze dell'ordine avrebbero dovuto ricercare dei fantasmi.

Devono rispondere di questi reati le tredici persone raggiunte stamattina da altrettante misure cautelari a seguito di un blitz eseguito dai carabinieri della Compagnia di Termini Imerese, insieme a personale del nucleo Cinofili di Palermo, del 9° Elinucleo di Boccadifalco e della Cio del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia. L'operazione è stata denominata 'Ghostbuster': Sei le persone finite in cella, quattro ai domiciliari e tre obblighi di dimora.Agli arresti domiciliari: Eugenio Billeci, 31 anni; Giuseppe Chiara, 42 anni; Salvatore Bellaville, 20 anni; e Nicasio Concialdi, 25 anni. Obbligo di dimora con presentazione alla Polizia giudiziaria, invece, per un 20enne di Trabia, un 20enne di Termini Imerese e un 38 enne di Trabia.hanno consentito di individuare due gruppi criminali, che operavano a Termini Imerese, dediti alla commissione di numerosi reati contro la persona e il patrimonio che avevano creato nella comunità locale un forte allarme sociale.