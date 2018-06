- Due bottiglie incendiarie sono state fatte esplodere stanotte sotto l’auto di Enzo Caschetto, candidato sindaco per i Cinque stelle a Rosolini alle Amministrative dello scorso 10 giugno. L’atto intimidatorio sotto casa dell’attivista politico, che è anche il responsabile della sede locale di Confartigianato, intorno alle 2,30. È stato lui stesso, allertato dal forte botto, a scendere in strada e, con l’aiuto dei vicini, a spegnere le fiamme che erano già divampate sotto la Smart in uso anche alla sorella. Impedendo in questo modo che potessero propagarsi e danneggiare anche le altre auto parcheggiate a fianco.l’episodio secondo le forze dell’ordine potrebbe ricondursi a qualche screzio e dissapori maturati proprio nell’ambito delle Amministrative nel comune del Siracusano. Il candidato del Movimento Cinque stelle, Caschetto, che alle elezioni si è classificato quarto con il 12,5% dei consensi (eletto al primo turno Pippo Incatasciato con il 41%) ha raccontato ai militari dell’Arma di aver denunciato a mezzo social durante la campagna elettorale ogni comportamento a suo dire elettoralmente scorretto: dagli attacchinaggi selvaggi, al modo di stare davanti ai seggi di alcuni candidati.che l’atto intimidatorio possa essere riconducibile all’attività di direttore provinciale del patronato Inapa di Confartigianato. Bensì all’impegno politico. I vertici dell’associazione di categoria hanno comunque espresso immediata solidarietà: “L’impegno civico dedicato al rispetto delle regole, alla legalità e al sostegno dell’imprenditoria sana evidentemente infastidisce qualcuno e per questo chiediamo al nostro dirigente di non farsi condizionare e ad andare avanti con la sua encomiabile attività al servizio della collettività”, ha detto il presidente di Confartigianato Imprese Siracusa, Daniele La Porta.sono arrivati anche dal vicepresidente nazionale e dal presidente regionale di Confartigianato Filippo Ribisi e Giuseppe Pezzati. Solidarietà anche dalla portavoce 5 Stelle, deputata nazionale, Maria Marzana. Caschetto, che dopo il risultato delle elezioni aveva pensato di fare un passo indietro dall’attività politica, oggi ha cambiato idea: “Questo episodio mi spinge a continuare la battaglia. Non lascio il campo a questa gente”, ha detto. Negli ultimi mesi a Rosolini gli atti incendiari di questo tipo si ripetono con frequenza: vittime anche funzionari del comune, tra cui il vice comandante dei vigili urbani.