“Uno scempio e uno spreco di denaro, specie per un quartiere come questo che invece ha bisogno di spazi ricreativi – dice il presidente della commissione Urbanistica del Comune Giovanni Lo Cascio – per questo è fondamentale voltare pagina, non solo avviando i lavori di recupero ma anche iniziando a stabilire, sin da ora, chi dovrà gestire il centro e in che modo. Evitiamo che si ritrasformi tutto in una discarica”.

è ostaggio del degrado. La giunta Orlando ha approvato il progetto definitivo per il recupero del verde attrezzato sportivo di via della Giraffa, via dell’Antilope e via Guido Rossa: una struttura ultimata nel 2011 completa di campo di calcio, spazi verdi, spogliatoi e sale a disposizione del quartiere ma che il Comune non è mai riuscito a far decollare. A causa della mancanza di una recinzione e di un sistema di sorveglianza, oltre che dell’illuminazione per la notte, ladri e vandali hanno trasformato il centro in un rudere con vetri rotti e porte divelte.: il progetto, approvato nei tempi utili, è stato elaborato dai tecnici di via Ausonia e presentato per un somma che sfiora il mezzo milione di euro. “Grazie agli stessi fondi – aggiunge Lo Cascio – chiederemo di finanziare anche la realizzazione della tribuna della piscina comunale, per un totale di quasi 600 mila euro, consentendo agli amanti dello sport e agli atleti di godere di una struttura all’altezza”.