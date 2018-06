Avvenimenti previsti per oggi, sabato 23 maggio, in Sicilia:1) CASTEL DI TUSA (ME) - Atelier sul mare, ore 11:00 Inaugurazione, per il solstizio d'estate, di "Ecollection", di Linda Schipani, mostra curata da Gianfranco Molino e promossa da Antonio Presti.2) PALERMO - Feltrinelli, via Cavour 133, ore 12:00 Proiezione del film "Philip Roth, una storia americana".3) CATANIA - Museo Emilio Greco, ore 17:00 Inaugurazione della mostra 'Explosion' dell'artista messinese Alex Caminiti. Visitabile fino al 1 luglio.4) CATANIA - Piazza Cavour, ore 18:00 Quinto weekend dell'Onda Pride, mobilitazione dell'orgoglio arcobaleno organizzata da Arcigay in rete con le altre associazioni del movimento lgbti. Partenza del corteo che attraverserà via Etnea per poi raggiungere piazza Vincenzo Bellini, al Teatro Massimo.5) PALERMO - Teatro Montevergini, ore 18.00 Per Palermo Pride, incontro su "Il Coraggio della Libertà", libro-testimonianza di Blessing Okoedion, che sarà presente.6) SELINUNTE (TP) - Parco Archeologico, ore 19:00 Cerimonia di consegna del Premio internazionale Selinunte, agli architetti spagnoli Rafael Alanda, Carme Pigem e Ramon Vilalta, vincitori dell'ultimo 'Nobel' per l'Architettura.7) PALERMO - Orto Botanico, ore 19:00 Seconda giornata della rassegna "Fuoricinema Mediterraneo", con la direzione artistica di Ficarra e Picone.8) PALERMO - Politeama, ore 21:00 Al via il programma estivo della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana che avverrà "en plen air" con un concerto diretto da Maria Luisa Macellaro La Franca.9) PALERMO - Palazzo Branciforte, via Bara all'Olivella 2, Apre al pubblico il progetto espositivo di Bianco-Valente, "Terra di me", per Manifesta 2018. Fino al 30 settembre. (ANSA).