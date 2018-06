Il liceo scientifico Benedetto Croce di Palermo, ha vinto il Premio nazionale Archimede 2018 ‘Matematica è Cultura' dell’UMI (Associazione Italiana Matematici) con la realizzazione del sito web artmatpalermo18.altervista.org, realizzato dagli studenti. Il sito contiene degli elaborati che mettono in luce il collegamento fra la Matematica e il mondo che ci circonda, dando risalto in particolare alle applicazioni tecnologiche e artistiche presenti in Sicilia e nella nostra città, Palermo, che non a caso è capitale italiana 2018 della Cultura. Il progetto, in collaborazione con il Dipartimento di Matematica, è stato ideato coordinato dal prof.ssa Roberta Ducato. Tra i video e le attività di rilievo si segnala la traduzione dal latino del II libro dell’Harmonices Mundi di Keplero, testo del ‘600 di cui non esiste una corrente traduzione italiana.La traduzione cooperativa è stata condotta dagli studenti del Croce coordinati dalle docenti Isabella Tondo (latino) e Maria Di Prima (matematica). Oggi la premiazione a Sala della Lapidi.