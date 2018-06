- Potenziati i controlli nelle borgate marinare palermitani da parte della polizia di Stato. Sono state impegnate volanti e agenti per contrastare i furti in spiaggia e nelle ville, l'uso di alcool e droga anche di chi si matte alla guida dopo una giornata passata nelle borgate tra locali e discoteche. Una potenziamento di uomini e mezzi, voluta dal questore Renato Cortese, per rendere più sicura l'estate al mare per i palermitani e i turisti. Per garantire i controlli è prevista la presenza di un camper nelle strade e nelle piazze di Mondello. Contemporaneamente sono previsti controlli in spiaggia da parte di agenti in divisa o in abiti civili. Lungo le strade della Favorita saranno impegnate diverse vetture anche civetta per controllare la velocità delle auto con i più moderni sistemi di rilevamento. La presenza di agenti dovrebbe ridurre i furti con strappo o borseggi e la vendita di merce contraffatta. (ANSA).