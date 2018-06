A proposito di vaccini concordo con quanto dichiarato dal Ministro della Salute Giulia Grillo e voglio ricordare quanto ho già affermato in campagna elettorale e cioè che scienza e medicina si devono basare esclusivamente sulle evidenze scientifiche.

Quindi coloro che cavalcano l’idea che il vaccino sia un optional e non una necessità per la salute individuale e collettiva e che si possa affidare la sua attuazione a una decisione personale legata al rispetto di una presunta 'libertà di scelta', come oggi ha asserito il Ministro dell’Interno, dimostrano di non conoscere né riconoscere quale ruolo rivoluzionario abbia giocato, nella lotta alle malattie infettive, l’introduzione della pratica vaccinale". Il ministro della Salute, Giulia Grillo, aveva parlato di "polemiche strumentali".

contro il ministro degli Interni Matteo Salvini che aveva detto a proposito di 'dieci vaccini': "Sono inutili e in parecchi casi sono pericolosi, se non dannosi". Trizzino scrive su facebook: "