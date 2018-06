Gli elettori dovranno scegliere fra i due candidati sindaco più votati lo scorso 10 giugno.

Oggi, domenica 24 giugno, è il giorno dei ballottaggi in quei comuni in cui nessun candidato ha raggiunto la maggioranza assoluta al primo turno. Tre i capoluoghi di provincia siciliani in cui le urne saranno di nuovo aperte:; doppio turno anche a(Palermo),(Catania),(Enna) e(Ragusa).I seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23,(era stata del 17,63%). A Siracusa l'affluenza è stata del 10,20% (il 10 giugno era del 17%), a Messina l'affluenza è del 12,03% (18,78%), a Ragusa è del 12,14% (17,85%). Sono chiamati alle urne 521.687 elettori. Negli altri 5 comuni: Partinico 8,91%, Acireale 13,30%, Adrano 7,54%, Piazza Armerina 10,55%, Comiso 15,94%.Le sfide che si "giocano" nei tre capoluoghi di provincia hanno tenuto banco nella politica locale per tutte e due le settimane che sono passate dal primo turno delle Amministrative.uno dei pochi in cui il M5s è arrivato al ballottaggio. Primo comune con un'amministrazione grillina in Sicilia, il candidato pentastellatonon ce l'ha fatta al primo turno e sfida quindi il civico, sostenuto anche da Fratelli d'Italia. Al primo turno, entrambi i candidati si sono attestati intorno al 20%. Anche in questa città non ci sono stati apparentamenti ufficiali.Duello tutto interno al centrodestra anche a, dove i contendenti sono. Al primo turno, De Luca ha raccolto il 24,2%, sostenuto da Fi, Fdi, Udc, Diventerà Bellissima, Popolari Autonomisti. Seconda piazza invece per Rao, che ha raggiunto il 20% con il sostegno della Lega.Ad, la partita si gioca fra cugini. Sono infatti legati da parentela l'aspirante primo cittadino del centrodestra(38% al primo turno) edel M5S, che due settimane fa ha raccolto il 20% dei consensi.Sempre nel Catanese, duello nel comune di, fra il centrodestra die la coalizione civica di. Il primo aveva sfiorato la vittoria il 10 giugno andando oltre il 38%, il secondo si era attestato intorno al 32%.Ballottaggio anche a, in provincia di Ragusa, dove la sfida sarà fra i "tradizionali" schieramenti di centrodestra e centrosinistra, entrambi arrivati poco sotto il 40% al primo turno. Il candidato di Fi, Lega, Fdi, Diventerà Bellissima èmentre l'uomo di punta dei democratici èInfine,nell'Ennese, vedrà confrontarsi i candidati(civico) e(centrodestra), che nelle urne dello scorso 10 giugno si sono appaiati intorno al 20% dei consensi.