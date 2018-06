Il primo dato ufficiale che giunge dal Comune di Messina è un dato in un certo senso clamoroso: Cateno De Luca è nettamente in vantaggio rispetto all'avversario Dino Bramanti. Quando le sezioni scrutinate sono 58 su 254, De Luca ha il 63,81 per cento dei voti, il candidato del centrodestra si ferma appena al 36,19 per cento.LA DIRETTAA Messina, è derby nel centrodestra: i candidati tra cui scegliere sono Placido Bramanti, che ha conquistato il 28,6% al primo turno, e il deputato regionale Cateno De Luca, che al primo turno ha raggiunto il 19,8%.