Quando mancano solo due sezioni per completare lo scrutinio, infatti, il candidato di liste civiche e Fdi ha il 53,38 per cento dei voti, mentre il suo sfidante, il grillino Antonio Tringali è al 46,62 per cento. Un divario di circa 1.600 voti.LA DIRETTAAl secondo turno delle Amministrative a Ragusa gli elettori hanno dovuto scegliere tra il candidato pentastellatonon ce l'ha fatta al primo turno e sfida quindi il civico, sostenuto anche da Fratelli d'Italia. Al primo turno, entrambi i candidati si sono attestati intorno al 20%.