A Siracusa è andato a votare il 34,17 per cento degli aventi diritto. In netto calo rispetto al primo turno quando l'affluenza si era fermata al 55,30.A Siracusa c'è lo scontro fra Ezechia Paolo Reale del centrodestra e Francesco Italia, renziano, ma appoggiato da una coalizione civica a cui si sono aggiunti il democratico Fabio Moschella, il civico Giovanni Randazzo e l'esponente del centrodestra Fabio Granata, tutti e tre in corsa per la fascia tricolore al primo turno.