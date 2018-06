SIRACUSA - “Cosedil Spa riprenderà domani i lavori sulla Siracusa-Gela, pur in assenza dell’autorizzazione da parte del tribunale ordinario di Roma sezione fallimentare e dell’autorizzazione del Cas”. Così, in una nota, la deputata all’Ars Rossana Cannata. “Come si ricorderà - prosegue la parlamentare - l’11 giugno scorso avevo già informato la cittadinanza sull’accordo privato tra la Società italiana per Condotte d’Acqua Spa e la Cosedil Spa secondo cui, previa autorizzazione del Tribunale ordinario di Roma sezione fallimentare, Cosedil avrebbe proceduto alla realizzazione del lotto unico funzionale 6+7 e 8 ‘Ispica Viadotti Scardina e Salvia – Modica, II° tronco dell’autostrada Siracusa-Gela km 19+498,5".“Sebbene l’autorizzazione da parte del Tribunale non sia ancora arrivata - continua la deputata nella nota - domani la Cosedil darà il via al cantiere per completare i lavori su questa importantissima infrastruttura siciliana”. “Tale atto di disponibilità verrà guardato con attenzione da parte dei vertici del Cas nonché dall'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - conclude Cannata - nelle more del rilascio dei successivi provvedimenti, valutando la bontà dell’intervento di ripresa dei lavori di un’opera importante, per i benefici che porterà al territorio coinvolto.”