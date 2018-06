PALERMO - Domani, lunedì 25 giugno 2018, alle ore 10.30 nella Sala della Giunta di Palazzo delle Aquile a Palermo, Beyond Lampedusa Onlus, in partenariato con Ois, Osservatorio Internazionale per la Salute Onlus, presenta alla stampa il progetto "Il Giardino".Leoluca Orlando, sindaco di Palermo; Giovanna Marano, assessore Politiche Giovanili; Clementina Cordero di Montezemolo, presidente della Onlus Beyond Lampedusa; Francesco Aureli, presidente OIS, Osservatorio Internazionale per la Salute Onlus, e Beppe Fiorello con un video-messaggio, illustreranno questa nuova iniziativa per promuovere l’integrazione sociale, per ampliare le opportunità educative e di integrazione offerte ai minori stranieri non accompagnati (Msna) e ai bambini provenienti da contesti disagiati nella città di Palermo."Il Giardino", che occuperà gli spazi all'aperto della scuola Ievolella ed il Cpia di via Dante, nasce dall'esigenza di integrare le diversità sulla base della caratteristica principale che accomuna tutti i bambini: la voglia di giocare. Con questo progetto si vuole offrire uno spazio di opportunità per crescere ed apprendere attraverso lo sport, l’arte e la musica.