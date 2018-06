È finita con l'auto nel canale di scolo ed è morta. La vittima è Marica Bianchi, 19 anni, 20 li avrebbe compiuti a settembre, giocatrice di Pallamano.Marica viaggiava in auto con una sua coetanea, rimasta gravemente ferita, quando, per cause ancora in corso di accertamento, l’auto su cui viaggiavano, una Lancia Y, ha divelto la balaustra di un ponticello ed è finita in un canale nella zona tra Tor Tre Ponti e Santa Feritola a Latina.L'amica di Marica è riuscita a mettersi in salvo e nulla invece sono valsi i soccorsi per la diciannovenne che era alla guida.