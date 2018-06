PALERMO - "Ho cercato di essere il più diplomatico possibile. Da giorni dico che la rete trasmessa ai sindacati è oggetto di una bozza e che ci stiamo lavorando con tutte le forze politiche e le organizzazioni sindacali. Posso ribadire ancora una volta che nessuno toccherà mai la Radioterapia di Siracusa. Come ho già detto per gli investimenti verso l'ospedale di Augusta. Quando si maneggia la salute dei cittadini ci vuole rispetto. A maggior ragione se da giorni il documento è presentato proprio da me come una 'bozza di lavoro', sulla quale non abbiamo smesso di discutere. Buona domenica". Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, ritornando sulla polemica sollevata dal parlamentare regionale del Movimento 5 stelle, Giorgio Pasqua.