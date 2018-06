Il deputato regionale che correva da solo ha vinto nettamente la sfida contro Dino Bramanti, candidato del centrodestra, rovesciando l'esito del primo turno. Il nuovo sindaco ha ottenuto più del 65 per cento dei voti. Festa in piazza davanti al municipio. "Sono un figlio del popolo", ha detto De Luca, tributando un omaggio all'uscente Renato Accorinti. In un comunicato De Luca ha detto di avere vinto contro "la casta" e le lobby che hanno governato la città. "La città ha voluto punire chi ha usato la calunnia contro gli avversari politici", ha detto ai suoi sostenitori De Luca. Che ora si troverà ad amministrare la città senza nemmeno un consigliere comunale eletto nelle sue liste."La città ha voluto punire chi ha usato la calunnia contro gli avversari politici", dice Cateno De Luca in piazza. "Io la mano al professore Bramanti la stringerò nella mia qualità di sindaco". Ma l'uomo De Luca si aspetta le scuse dell'uomo Bramanti, aggiunge il sindaco eletto.Dino Bramanti ha ottenuto il 34,72.Applausi. E anche a Dino Bramanti, suo competitor al ballottaggio, e ad Accorinti. "Sicuramente non sarò la persona migliore del mondo, sono un uomo tutto d'un pezzo", dice il nuovo sindaco. "Sono sicuro che riusciremo a stabilire le giuste intese con tutti gli eletti al consiglio comunale", dice De Luca, che non ha consiglieri eletti."Amministrare i palazzi municipali è uno dei mestieri più difficili", dice il nuovo sindaco di Messina, mentre in cielo esplodono fuochi d'artificio. "Sono figlio del popolo, la mia elezione deve essere un segnale forte nei confronti di tutti, di chi si sente dileggiato, ferito da sistemi che hanno invertito e calpestato le regole in tutti i settori per eliminare la concorrenza e cancellare il sacrosanto principio della meritocrazia"., Cateno De Luca è avanti col 65,19 per cento. Dino Bramanti staccato sol 34,81 per cento. Per il deputato regionale è vittoria.Quando le sezioni scrutinate sono ormai 213 su 254, De Luca è avanti col 65,12 per cento. Nettamente staccato Dino Bramanti che si ferma al 34,88 per cento.Quando le sezioni scrutinate sono 167 su 254, il candidato "civico" ha il 64,67 per cento dei voti, mentre Dino Bramanti, sostenuto dal centrodestra, è fermo al 35,33 per cento.Il primo dato ufficiale che giunge dal Comune di Messina è un dato in un certo senso clamoroso: Cateno De Luca è nettamente in vantaggio rispetto all'avversario Dino Bramanti. Quando le sezioni scrutinate sono 58 su 254, De Luca ha il 63,81 per cento dei voti, il candidato del centrodestra si ferma appena al 36,19 per cento.-----A Messina, è derby nel centrodestra: i candidati tra cui scegliere sono Placido Bramanti, che ha conquistato il 28,6% al primo turno, e il deputato regionale Cateno De Luca, che al primo turno ha raggiunto il 19,8%.