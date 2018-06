PARTINICO (PA) - Ormai è ufficiale: Maurizio De Luca è il nuovo sindaco di Partinico. Architetto e docente di 47 anni, candidato del centrodestra in formazione classica, De Luca è stato eletto al secondo turno col 65,04% dei voti, battendo l'ex deputato Pietro Rao, vicino alla Lega, che si ferma al 34,97%. Una vittoria schiacciante, considerato che il primo ha totalizzato, sulle 30 sezioni scrutinate, 8.346 preferenze contro le 4.487 del secondo.

i social network erano pieni di messaggi di auguri verso De Luca, che ha improvvisato un comizio in piazza e girato per le strade della cittadina del Palermitano attorniato da assessori designati (come l'ex assessore provinciale e del comune capoluogo Patrizio Lodato) e supporter.scrive su Facebook Maurizio De Luca, sostenuto al primo turno da quattro liste: Diventerà Bellissima, Popolari e autonomisti, Fratelli d'Italia-Udc e Forza Italia, con l'ultima che non ha passato lo sbarramento.Crolla l'affluenza a Partinico, l'unico comune del Palermitano tanto grande da andare al ballottaggio. Secondo i dati riportati sul sito della Regione Siciliana, infatti, alle 23 si è recato alle urne solo il 46,02% degli aventi diritto, contro il 60,38% del primo turno. Ben il 14,36% in meno dopo due settimane, che tradotto in cifre significa 13.178 votanti sui 28.634 aventi diritto.A sfidarsi sono Maurizio De Luca, candidato del classico centrodestra, e l'ex deputato Mpa Pietro Rao. Il 10 giugno il primo si è classificato in testa ai candidati col 24,3% delle preferenze, il secondo aveva conquistato il 20,1%.