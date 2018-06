. L'unico capoluogo di provincia fino a ieri guidato da un sindaco Cinquestelle, infatti, passa nelle mani di Peppe Cassì, sostenuto da liste civiche e da Fratelli d'Italia. Cassì batte Antonio Tringali con un distacco di circa sei punti percentuali.Il candidato di liste civiche e Fratelli d'Italia strappa il capoluogo al Movimento cinque stelle. Cassì ottiene il 53,07 per cento dei voti. Lo sfidante grillino Antonio Tringali non va oltre il 46,93 per cento.Peppe Cassì strappa al Movimento cinque stelle, rappresentato in queste elezioni da Antonio Tringali, il Comune di Ragusa. A una sezione dal termine, Cassì raccoglie il 53,3 per cento dei consensi, Tringali il 46,7 per cento.Quando mancano solo due sezioni per completare lo scrutinio, infatti, il candidato di liste civiche e Fdi ha il 53,38 per cento dei voti, mentre il suo sfidante, il grillino Antonio Tringali è al 46,62 per cento. Un divario di circa 1.600 voti.-----Al secondo turno delle Amministrative a Ragusa gli elettori hanno dovuto scegliere tra il candidato pentastellatonon ce l'ha fatta al primo turno e sfida quindi il civico, sostenuto anche da Fratelli d'Italia. Al primo turno, entrambi i candidati si sono attestati intorno al 20%.