"Sono stati due mesi e mezzo esaltanti - ha detto Cassì -. Ho percepito questa onda che cresceva di giorno in giorno, di settimana in settimana. All'inizio eravamo un po' titubanti, nel lanciarci in questa avventura senza paracadute ci siamo messi in gioco, completando la coalizione nel corso delle settimane".

"Come sapete ho fatto tante cose nella mia vita - aggiunge -. Ho fatto sport ad alto livello, faccio l'avvocato, ho fatto un'attività sindacale importante nell'ambito sportivo. Ho la sensazione che tutto quello che ho fatto finora fosse quasi, a incastro, un percorso che mi doveva portare a questo punto. Sono una persona molto razionale, credo che ciascuno sia artefice del proprio destino, però ho la sensazione che oggi si sia materializzato una sorta di destino: come se tutto quello che è stato fatto fino a ora fosse un gioco di incastri per arrivare qui, per arrivare a essere sindaco di questa città. Credo che tutto alla fine volgeva verso questo obiettivo, che è il traguardo della mia vita". "Ora, come ho fatto in campagna elettorale, io non vi prometto nulla, - afferma - vi prometto solo che quello che faremo io e i miei collaboratori sarà fatto al massimo delle nostre possibilità. E vi assicuro che questo non è poco, perché non sono poche le nostre capacità, e perché non conosciamo altro modo di fare le cose: sappiamo farle solo al massimo delle nostre capacità. Se voi guardate le persone che sono qui attorno a me potete avere questa percezione anche voi. Quindi ora io vi ringrazio tutti e vi dico che ci metteremo al lavoro da subito per fare quel che ho capito vi aspettate che noi facciamo".

. L'unico capoluogo di provincia fino a ieri guidato da un sindaco Cinquestelle, infatti, passa nelle mani di Peppe Cassì, sostenuto da liste civiche e da Fratelli d'Italia. Cassì batte Antonio Tringali con un distacco di circa sei punti percentuali.Il candidato di liste civiche e Fratelli d'Italia strappa il capoluogo al Movimento cinque stelle. Cassì ottiene il 53,07 per cento dei voti. Lo sfidante grillino Antonio Tringali non va oltre il 46,93 per cento.Peppe Cassì strappa al Movimento cinque stelle, rappresentato in queste elezioni da Antonio Tringali, il Comune di Ragusa. A una sezione dal termine, Cassì raccoglie il 53,3 per cento dei consensi, Tringali il 46,7 per cento.Quando mancano solo due sezioni per completare lo scrutinio, infatti, il candidato di liste civiche e Fdi ha il 53,38 per cento dei voti, mentre il suo sfidante, il grillino Antonio Tringali è al 46,62 per cento. Un divario di circa 1.600 voti.-----Al secondo turno delle Amministrative a Ragusa gli elettori hanno dovuto scegliere tra il candidato pentastellatonon ce l'ha fatta al primo turno e sfida quindi il civico, sostenuto anche da Fratelli d'Italia. Al primo turno, entrambi i candidati si sono attestati intorno al 20%.