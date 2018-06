La sorpresa sta nel fatto che proprio Reale al primo turno era arrivato non molto distante dalla vittoria al primo turno. Ma alla fine l'ha spuntata il candidato sostenuto da liste civiche del centrosinistra con quasi sei punti di vantaggio. Italia è il successore di Giancarlo Garozzo, uno degli sponsor della sua candidatura.Francesco Italia è il nuovo sindaco di Siracusa. Quando le sezioni scrutinate sono ormai 114 su 123 il candidato di liste civiche di centrosinistra sembra irraggiungibile col suo 53,13 per cento. Lo sfidante di centrodestra Ezechia Reale al 46,87 per cento.Quando le sezioni scrutinate sono 90 su 123, il candidato delle liste civiche di centrosinistra è in vantaggio, col 53,16 per cento, rispetto al candidato del centrodestra Ezechia Reale col 48,84.Il candidato sostenuto da liste civiche di centrosinistra "stacca" Reale quando le sezioni scrutinate sono 25 su 123. Italia raggiunge il 54,85 per cento, Reale si ferma al 45,15 per cento.A Siracusa è andato a votare il 34,17 per cento degli aventi diritto. In netto calo rispetto al primo turno quando l'affluenza si era fermata al 55,30.-----A Siracusa c'è lo scontro fra Ezechia Paolo Reale del centrodestra e Francesco Italia, renziano, ma appoggiato da una coalizione civica a cui si sono aggiunti il democratico Fabio Moschella, il civico Giovanni Randazzo e l'esponente del centrodestra Fabio Granata, tutti e tre in corsa per la fascia tricolore al primo turno.