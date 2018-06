Dopo l'arrivo a Palazzo Zanca in compagnia del figlio, il nuovo sindaco ha riunito la nuova giunta municipale e si è messo al lavoro. Il suo sarà un lavoro delicato visto che in Consiglio Comunale non può contare - ancora - su nessun consigliere.La lista dei suoi assessori:, Infrastrutture e lavori pubblici;, Attività produttive e lavoro;Programmazione, Risorse idriche;, Arredo urbano e Protezione civile;, Politiche sociali;, Attività sportive e giovanili;, Pubblica istruzione.per cercare di riorganizzare la macchina amministrativa del Comune e mettere i conti a posto, tuttavia, sono certo, che poi Messina potrà diventare di nuovo una città dove poter garantire una concreta prospettiva per i nostri giovani. La mia discesa in campo è nata proprio per loro, non voglio più che intere generazioni debbano lasciare la città, non voglio che i miei figli e quelli degli altri debbano partire e andare via, non per libera scelta, ma perché costretti. La mia è la vera vittoria della società civile, i vecchi partiti del Centrodestra hanno fallito come gli altri, la loro sconfitta è quella di una classe politica che non ha saputo rigenerarsi e staccarsi da certe lobby economico finanziarie. Inizia un nuovo periodo di speranza per la città, con me Messina tornerà a far sentire la propria voce a Palermo e Roma, non saremo più la 'città babba', ma protagonista".