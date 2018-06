Anche Lo Giudice, sindaco di Santa Teresa Riva, fa parte del movimento fondato da De Luca, Sicilia Vera.

PALERMO - Nelle stesse ore in cui Cateno De Luca festeggiava l'elezione a sindaco di Messina, una festa parallela era in corso: quella diprimo dei non eletti nell'Udc-Sicilia Vera all'Assemblea regionale siciliana nelle scorse elezioni di novembre.già acclamato da amici e parenti, nella festa di ieri sera e nella piazza virtuale, come nuovo deputato regionale.De Luca, nei suoi mesi all'Ars, non ha mai reso la vita semplice al presidente della Regione, Nello Musumeci: organico alla maggioranza, è sempre stato però una "mina vagante" e poco dopo l'elezione è transitato dal gruppo dell'Udc al Misto, anche per garantirsi e rappresentare la propria indipendenza. Per Musumeci, in tempi di maggioranza in crisi, Lo Giudice è una nuova incognita da affrontare.