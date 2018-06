Si svolgerà oggi ladegli esami di maturità, per i quasi 500mila studenti italiani, impegnati nell'ultimo step scritto prima del diploma. Dopo aver affrontato il compito di italiano e il secondo esame scritto, i ragazzi dovranno confrontarsi con il test multidisciplinare. Le modalità dello svolgimento del temuto "quizzone" sono state decise dalle singole commissioni: domande a risposta miltipla o aperta, preparate dal team di membri esterni ed interni. A discrezione degli insegnanti anche l'orario di inizio e il tempo previsto per lo svolgimento del compito. Nelle scuole impegnate durante lo scorso fine settimana come seggio elettorale, il compitoFra i momenti più temuti dai maturandi, quella di oggi dovrebbe esseredella terza prova. Dal 2019 - infatti - niente più test multidisciplinare, ma soltanto due esami scritti e uno orale.