E' giunto in ospedale con una profonda ferita all'addome, provocata da una coltellata. Si tratta di R.A, un palermitano di 36 anni, subito sottoposto ad un delicato intervento chirurgico all'ospedale Buccheri La Ferla.sul posto si trovano i militari di piazza Verdi e del nucleo Radiomobile, che stanno raccogliendo gli elementi per accertare cosa sia accaduto all'uomo, pregiudicato della zona di Falsomiele.Al suo arrivo in ospedale non avrebbe riferito nulla sul presunto accoltellamento, ma le sue condizioni vengono considerate molto gravi ed è in prognosi riservata. Gli uomini della Scientifica hanno nel frattempo effettuato i rilievi anche sull'auto con cui il 36enne è arrivato al Buccheri La Ferla, cercando qualche traccia utile alle indagini.