Ecco la 394esima edizione del Festino di Santa Rosalia, che Palermo vedrà andare in scena il 14 luglio: a vincere la gara indetta dal Comune, che prevede un affidamento biennale (2018 e 2019), la Vm Agency di Vincenzo Montanelli. Questo l’esito della commissione che questo pomeriggio, in via Roma, ha aperto le buste: una seduta iniziata con due ore di ritardo e in cui non sono mancate le sorprese.(Panastudio-Tecnoline e Machina), mentre altre tre sono rimaste sotto la soglia dei 50 punti: Doc servizi, Terzo Millennio e Namastè. A contendersi l’appalto, con base d’asta 225 mila euro, erano rimaste quindi Vm Agency, con 50,32 punti per l’offerta tecnica, e Agave Spettacoli con 58 punti, ossia la ditta che ha organizzato le ultime tre edizioni consecutive e che alla vigilia era data per gran favorita. A determinare l’esito la terza busta con l’offerta economica: il ribasso dell’8% di Montanelli, che ha portato il prezzo a 207 mila euro, è stato infatti decisivo per la Vm.Ci aiuta la grande esperienza degli ultimi tre anni di Lollo Franco e la mia competenza sui servizi per la logistica e gli allestimenti. Dovremo correre e coinvolgere tante persone per realizzare l’evento che Palermo si merita”. Montanelli sarà il direttore organizzativo, il duo Franco-Battaglia curerà la direzione, artistica mentre Santina Pillitteri si occuperà del coordinamento delle attività artistiche. “E’ ancora presto per rivelare altri dettagli – dice Pillitteri – ma siamo contenti del risultato, ci metteremo subito al lavoro”. Alcuni dei bocciati hanno però già annunciato di voler chiedere l’accesso agli atti e stanno valutando eventuali ricorsi.in tutte le aree e piazze pedonalizzate della città (Piano della Cattedrale, Villa Bonanno, Piazza Sett’Angeli, Piazza Bologni, Piazza Pretoria, Piazza Bellini, Piazza Marina, Foro Italico Umberto I) e i “Giganti di Mistretta”. Inoltre varie animazioni, tra cui l'allestimento di una montagna per il Festinello a Piazza Monte di Pietà., negli ultimi 16 anni, è stata trasmessa solo da Trm, ma quest’anno anche Tgs, in partnership con Rtp e con la conduzione di Salvo La Rosa, ha annunciato di voler seguire l’evento. A meno di sorprese, dunque, quella del 2018 potrebbe essere la prima edizione del Festino con due dirette televisive in contemporanea.