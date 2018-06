Mentre il centrosinistra perde storiche roccaforti nel Centro e nel Nord, nell’Isola miracolosamente difende a sorpresa un capoluogo. Mentre il Centrodestra fa il pieno in Toscana, a queste latitudini incassa le clamorose sconfitte di Messina e Siracusa.Al punto da precorrere i tempi con un anticipo esagerato. Il “laboratorio Sicilia”, per intenderci, quello che è ormai lo stereotipo buono per raccontare come spesso nell’Isola siano rintracciabili i germi di un cambiamento incipiente anche a livello nazionale.Il Movimento cinque stelle che aggiunge sette sindaci in Italia rispetto a quelli già in carica, in Sicilia perde la sfida più importante: quella di Ragusa. Importante non solo perché si trattava, ma proprio perché il voto contrario suona anche un po’ come una bocciatura all’amministrazione grillina:. Sarà facile per gli avversari politici sottolineare quello che è un fatto. E la sconfitta è ancora più grave perché avviene sotto i “colpi” di un candidato difficilmente associabile alla “vecchia politica” e che non ha nemmeno ricevuto il sostegno ufficiale di tutta l’armata del Centrodestra. In questo caso, quindi, non tornano buone nemmeno le letture del “tutti contro di noi”. I grillini hanno governato Ragusa, e alla chiamata per il rinnovo, i cittadini hanno scelto l’ex cestistaLì le elezioni sono il frutto delle dimissioni di un sindaco coinvolto in una vicenda giudiziaria. Ecco, in questi casi sembra che i grillini abbiano vita facile. Il problema è “reggere” alla prova dell’amministrazione.che “trascina” il centrodestra (anche quello che a Roma è all’opposizione di Salvini) verso vittorie in parte impensabili. Ma se le vittorie in alcune “fortezze” del voto rosso sono in qualche modo inaspettate, altrettanto fragoroso è il. A Messina, Dino Bramanti, uomo scelto e sostenuto dal presidente della Regione Nello Musumeci e appoggiato da tutti i partiti che oggi appoggiano il governo regionale, ha raccolto poco più della metà dei voti del “ribelle”. L’uomo che ha corso “solo contro tutti” (qui si può dire), e che ha messo in luce le difficoltà di certa politica “tradizionale” di fiutare le preferenze delle città.. Dopo avere fallito il “match point” al primo turno, anche a causa della scelta di pezzi di centrodestra (la candidatura disotto il simbolo – ma sembra senza l’appoggio concreto – di Diventerà Bellissima) di andare per conto proprio, Reale è stato sconfitto dae da una “squadra” civica, dove in realtà il concetto di “civismo” va inteso nel senso di un progetto capace di mettere insieme uomini dell’uscente Deme uomini – appunto – con un curriculum di centrodestra. Ma più di destra che di centro.E così, nella Sicilia del voto al contrario, mentre altrove il centrosinistra ammaina bandiere che sventolavano in qualche caso da decenni,. Proprio la vittoria di Siracusa, insieme a quella di Trapani al primo turno, evita che il Pd, seppur geneticamente modificato, sparisca dalla geografia politica emersa da queste elezioni amministrative. I laboratorio Sicilia ha chiuso. O forse, nel retrobottega, sono già in corso gli esperimenti sulle prossime formule politiche. E qualcosa si intravede già, in questo voto nei Comuni dell’Isola.