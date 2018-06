"I fatti che vedono protagonisti i dipendenti comunali di Misilmeri ci rammaricano tanto. Riponiamo nella Magistratura - afferma il sindaco di Misilmeri, Rosalia Stadarelli, in merito agli avvisi di garanzia inviati a dieci dipendenti comunali indagati - e nelle autorità militari la massima fiducia affinché si continui a fare luce sui fatti accertati ed oggetto dell'indagine. Il Comune di Misilmeri adotterà tutti i provvedimenti necessari per tutelare l'immagine del nostro Comune con tutte le azioni necessarie nelle sedi opportune".

Le indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Termini Imerese, si sono concentrate anche su altri sette impiegati coinvolti da tempo "in un collaudato sistema di scambi reciproci dei badge personali", come lo definisce l'ordinanza di applicazione di misura cautelare firmata dal giudice per le indagini preliminari, Stefania Gallì.A svelare i movimenti di oltre la metà degli impiegati "in fuga" dagli uffici per effettuare commissioni personali o fare la spesa, le telecamere collocate dai carabinieri nei locali dell'ufficio Anagrafe, ma anche i numerosi appostamenti e i pedinamenti.Nel giro di due mesi, i tre impiegati oggi sospesi sono rientrati più volte con sacchetti della spesa e usciti dall'ufficio per recarsi al vicino mercatino rionale o al supermercato. In un'occasione, le telecamere dei carabinieri hanno immortalato una delle dipendenti avvicinarsi per diversi minuti al venditore ambulante di frutta e verdura."Nessun dubbio sulla natura esclusivamente personale degli allontanamenti - scrive il gip -. Che le assenze fossero dettate da esigenze personali e del tutto ingiustificate emerge chiaramente da ciò che hanno immortalato le telecamere dei sistemi di videosorveglianza". E, in effetti, l'occhio elettronico ha registrato decine di volte lo scambio dei badge tra gli impiegati e le successive registrazioni effettuate da chi si trovava in ufficio e timbrava per gli altri.