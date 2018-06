La Polizia di Stato ha arrestato altri tre presunti componenti di una banda specializzata in rapine e furti con 'spaccate' nel Ragusano decimata il mese scorso nell'operazione denominata "Ariete". Gli arrestati, da agenti della Squadra Mobile e dei Commissariati di Comiso e Vittoria, sono Orazio Perone, di 23, Gabriele Meli, di 20, e Giorgio Stracquadaini, di 22. Gli agenti hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare per furto in abitazione e furto aggravato emessa dal Gip di Ragusa su richiesta della Procura delle Repubblica, che ha diretto le complesse indagini. Perone è anche accusato di evasione dai domiciliari. Secondo quanto accertato sarebbero stati gli autori di una 'spaccata' portata a termine a Pozzallo la notte tra il 7 e l'8 maggio ai danni di una gioielleria che fruttò un bottino di oltre 65.000 euro in gioielli. (ANSA).