E' rimasto gravemente ferito ed è adesso ricoverato in ospedale Anthony Di Benedetto, fotografo molto conosciuto nella zona di Ficarazzi e Bagheria.Lo schianto contro un muro è avvenuto all'altezza del chilometro 148, in direzione di Ficarazzi. Una scena drammatica per gli automobilisti che hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati nel giro di pochi minuti i carabinieri del nucleo Radiomobile di Bagheria e i sanitari del 118.. Il mezzo su cui il giovane si trovava è stato sequestrato per ulteriori accertamenti, mentre le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente sono ancora in corso. Non è escluso che il fotografo abbia perso il controllo della macchina in seguito all'asfalto reso viscido dalla forte pioggia di stanotte.