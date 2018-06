Un uomo di 28 anni, Roberto Cavaliere, è morto e sua moglie Silvia è rimasta gravemente ferita in seguito ad un incidente stradale avvenuto ieri sera mentre i due percorrevano in sella alla loro motocicletta via Natola, alla periferia di Foggia. Secondo la ricostruzione fatta dalla polizia municipale, l'uomo ha perso il controllo della moto per cause non ancora chiarite ed è finito contro un albero. Sul posto è intervenuto il 118. La donna è ricoverata in gravi condizioni negli Ospedali Riuniti di Foggia. (Ansa)