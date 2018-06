Il "5" è stato centrato a Palermo presso il punto vendita Sisal Totoricevitoria Quadrifoglio situato in Via Domenico Scinà 176.; il premio è costituito da 500.000€, che sono così ripartiti:

• 200.000€ corrisposti subito, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo;

la restante parte dedicata all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano.

Il fortunato giocatore potrà scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano: in città, pensata per una famiglia numerosa o per il single, affacciata sulla riva di un lago oppure in mezzo a un verde prato in montagna; avrà ben 2 anni di tempo per trovare quella che desidera.

Dal 2014, anno di nascita del concorso, sono ben 75 le vincite assegnate, ma si tratta della cinquantatreesima casa da quando la formula del gioco è diventata quotidiana. La combinazione vincente è stata 2, 10, 18, 21, 25.

Giocare a VinciCasa è davvero semplicissimo! Basta scegliere 5 numeri su 40 – in ricevitoria, negli oltre 40mila punti vendita della rete Sisal capillarmente distribuiti su tutto il territorio nazionale, e online.

Indovinando i 5 numeri si vince una CASA + 200.000€ subito. Ma non solo! Si vincono premi in denaro anche indovinando 4, 3 o soltanto 2 numeri estratti.

L'estrazione è giornaliera, alle ore 20.00. Per controllare le probabilità di vincita, i numeri vincenti e verificare le giocate, così come comprendere il modo di riscuotere le vincite, o leggere tutte le curiosità sui vincitori, si potrà accedere al sito informativo www.vincicasa.it (o sul portale informativo di GiochiNumerici.info).

Nella sezione Vincitori del sito dedicato sarà entusiasmante poter scoprire progressivamente dove sono state vinte le case e, per i fortunati vincitori, avere tutte le informazioni necessarie per riscuotere i premi.

Per riscuotere il premio, i vincitori potranno presentare la ricevuta vincente presso gli Uffici Premi Sisal di Milano (Via A. Tocqueville 13) o di Roma (V.le Sacco e Vanzetti, 89). I vincitori avranno a disposizione, dal momento dell’estrazione della combinazione vincente, due anni di tempo per trovare la casa dei propri sogni, scegliendo liberamente uno o più immobili su tutto il territorio italiano. Inoltre, 200.000€ dell’importo vinto verranno corrisposti in denaro, mentre la parte restante sarà vincolata all’acquisto dell’immobile o di unità immobiliari distinte.

PALERMO - Nell'estrazione di venerdì 22 giugno è stata vinta una casa grazie a VinciCasa - la formula di gioco della famiglia Win for Life del Gruppo Sisal, unica nel mercato delle lotterie, che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile, dando ai consumatori la possibilità di vincere la casa che potranno scegliere liberamente sul territorio italiano.