on ha fatto in tempo a salire le scale e ha partorito in auto.

La donna, una trentenne ha così dato alla luce suo figlio nel parcheggio dell'ospedale. Al suo arrivo in ospedale, la donna è stata soccorsa dai medici e da un'ostetrica. Grandissima è stata gioia dei presenti, increduli, al momento della nascita.

Tutto è andato perfettamente, mamma e bimbo sono in ottime condizioni. A diffondere la notizia, l'emozionato tassista che poco prima aveva ricevuto la chiamata dai giovani genitori. La donna aveva già le doglie quando è salita in macchina, il tassista si è diretto al Buccheri, ma una volta giunti al parcheggio è stato necessario l'immediato intervento dei sanitari.

: il mezzo era appena arrivato all'ospedale Buccheri La Ferla di via Messina Marine a Palermo, ma la madre n