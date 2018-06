PALERMO - "Il Pd in Sicilia ottiene una buona affermazione in molti comuni di piccole e medie e dimensioni ed in grandi città come Siracusa e Trapani, nonostante il partito stia attraversando una difficile fase politica a livello nazionale. Nell'isola raggiungiamo risultati positivi grazie soprattutto all'impegno ed al protagonismo dei nostri candidati: una valutazione complessiva delle elezioni amministrative fra primo e secondo turno, ci consegna dati incoraggianti". Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo del Pd all'Ars a proposito dell'esito delle elezioni amministrative in Sicilia."Oltre all'affermazione di molti candidati nelle province al primo turno, ed alla vittoria di Giacomo Tranchida a Trapani - aggiunge - al ballottaggio arriva la vittoria di Francesco Italia a Siracusa grazie anche al sostegno di liste civiche". "Per quel che riguarda gli altri partiti - aggiunge Lupo - salta agli occhi la sconfitta del candidato di Nello Musumeci a Messina dove invece il Pd passa da quattro a nove consiglieri comunali, e risalta la bocciatura del Movimento 5 Stelle a Ragusa dopo cinque anni di amministrazione comunale. Il nostro gruppo parlamentare all'Ars - conclude Lupo - sosterrà l'azione degli amministratori locali del Partito Democratico".(ANSA).