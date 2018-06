Pur riconoscendo le esigenze di organico dell’amministrazione, i lavoratori non possono essere presi e spostati, magari anche cambiandogli mansioni, senza un confronto con chi li rappresenta”. A dirlo sono, in riferimento al provvedimento di mobilità interdipartimentale che riguarda 150 dipendenti regionali che potrebbero essere spostati al servizio di guardiania delle dighe. Dopo aver appreso del provvedimento, le segreterie regionali dei tre sindacati confederati hanno chiesto all’assessore per la Funzione Pubblica, Bernadette Grasso, un incontro urgente e sono stati convocati per il 3 luglio alle 11.30."Durante l’incontro - spiegano i sindacalisti - oltre ad accertarci che vengano rispettati tutti i diritti dei lavoratori, rappresenteremo all’assessore l'urgente necessità di riorganizzare la macchina organizzativa della Regione siciliana.perché gli spostamenti dei lavoratori devono essere funzionali. Sguarnire i centri per l'impiego potrebbe produrre un ulteriore danno al funzionamento degli uffici. Servono linee guida chiare e direttive precise e, soprattutto, concordate con i sindacati, perché non si arrivi a un muro contro muro che non sarebbe di giovamento per nessuno"."Su quest'ultimo punto - precisano Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl - ci auguriamo di trovare piena collaborazione della Regione nel percorso per la stabilizzazione perché questi lavoratori non possono più essere lasciati privi di diritti e in balia di sindacati che se da un lato promettono lotte e battaglie dall'altro li lasciano sempre indietro".