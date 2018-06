PALERMO - Seconda bomba d'acqua nel giro di poche ore nel capoluogo siciliano. Tuoni e fulmini hanno anticipato un forte temporale dopo le 13: automobilisti e ciclisti sono stati sorpresi mentre si trovavano in strada, in pochi minuti allagate soprattutto nei pressi dei sottopassi.Anche stavolta non sono mancati gli incidenti: nello scontro tra un'auto ed una bicicletta nella zona della Noce è rimasto ferito un ciclista, trasportato dai sanitari del 118 in ospedale. Un altro incidente si è verificato sull'autostrada A19, con inevitabili ripercussioni sul traffico. A Mondello i bagnanti hanno abbandonato la spiaggia: stamattina, nonostante il temporale notturno, in molti si erano recati nella borgata marinara.Per tutta la notte i vigili del fuoco del comando provinciale sono infatti stati impegnati in decine di interventi per allagamenti e alberi finiti sulle strade. Le zone più colpite, quelle di Falsomiele, Bonagia e Villagrazia.