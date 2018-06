PALERMO - "Dal commissario regionale di Forza Italia belle parole sui problemi del Sud e della Sicilia... condivise al 100 per cento.. Peccato, però, che Miccichè sbaglia obiettivo, sbaglia destinatario delle sue invettive: nella storia della Sicilia, anche attuale, tutti hanno governato, ma proprio tutti tutti, tranne la Lega di Salvini. E la Lega in Regione attualmente non è nel governo Musumeci. E neanche ci vuole entrare". Così il deputato della Lega Alessandro Pagano replica alle affermazioni del coordinatore regionale di Fi Gianfranco Micciché che aveva detto: "Forza Italia deve capire che l’abbraccio con la Lega sarebbe un suicidio, un vero e proprio abbraccio mortale. No al partito unico del centrodestra".