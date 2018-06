In viale Regione siciliana,quasi all'altezza del Ponte Corleone, un automobilista ha perso il controllo della sua macchina sulla strada bagnata ed ha sbandato. Non ha per fortuna riportato ferite, ma i danni sul mezzo sono ingenti. In

provincia di Palermo, soprattutto a Cefalù, nella parte della cittadina più vicino al mare, diverse persone sono rimaste intrappolate nelle loro auto perché le strade si sono allagate.

Anche nella cittadina normanna i vigili del fuoco hanno salvato automobilisti intrappolati nelle loro vetture, anche in questo caso nei pressi dei sottopassi. Un tamponamento a catena si è verificato sull'autostrada A29 Palermo-Mazara, all'altezza dello svincolo di Partinico: quattro le auto coinvolte, ma non si sono registrati feriti. Una voragine si è invece creata sull'asfalto dell'autostrada Palermo-Catania, in direzione del capoluogo: una decina i mezzi che sono rimasti danneggiati, tra questi anche un camper. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Catenanuova, che hanno riportato il traffico alla normalità e i carabinieri.

Il temporale che si è verificato nella notte ha provocato danni e disagi sia in città che in provincia. nel capoluogo siciliano, tra le zone più colpite, quella compresa tra Falsomiele, Bonagia e Villagrazia, da cui sono partite decine di chiamate ai vigili del fuoco.Un albero è crollato in via Villagrazia finendo sull'asfalto e bloccando la circolazione delle auto.