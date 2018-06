- "'Salve Sindaco De Luca sono Papa Francesco! Ho gradito molto il gesto che ha fatto in onore della Madonna con la deposizione dei fiori prima di entrare nel palazzo municipale. Spero che altri politici prendano esempio dal suo gesto. Ora recitiamo assieme un Ave Maria. La saluto Sindaco De Luca ed auguro a Lei ed alla comunità di Messina ogni bene'".al sindaco, è raccontata nella pagina facebook di Cateno De Luca. "Alle ore 15:35 è arrivata una telefonata da numero sconosciuto e non ho risposto perché preso dalle incombenze preliminari del mio insediamento e dell’insediamento della giunta comunale. Alle 15:36 arriva un altra telefonata da numero sconosciuto e per mero istinto rispondo: Buongiorno è il Sindaco De Luca? Ed io: si! Siamo della segreteria del Vaticano Le passo Papa Francesco. Sono ancora costernato ed emozionato! Prima di chiudere la telefonata ho messo il viva voce per far sentire all’intera giunta, a mia moglie ed a Danilo lo giudice la voce del Santo Padre e tutti ci siamo emozionati".