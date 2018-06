PALERMO - Piazze e strade di Sferracavallo chiuderanno al traffico di sera, durante i festivi, per tutta l’estate. Il comune di Palermo ha accolto le richieste di commercianti e residenti, nonché quelle della circoscrizione, e ha emanato un’ordinanza che prevede la pedonalizzazione di alcune vie il sabato, la domenica e durante i festivi, dalle 20.30 a mezzanotte, fino al 16 settembre. Si tratta di piazza Marina di Sferracavallo e via Dammuso, tra via Terenzio e via Amorello, e, dal 14 luglio, anche di via Torretta (fra Catullo e Plauto) e via Plauto (tra Torretto e Leone). Inoltre in via Amorello ci sarà il senso unico verso via Scalo di Sferracavallo e in via dei Pescatori (Dammuso-Manderino) quello in direzione monte.