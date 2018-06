In pochi minuti è scoppiato il putiferio in via Belgio, dove due automobilisti sono rimasti coinvolti in un incidente. Sono scesi dai propri mezzi, poi ha preso vita una lite, terminata con un violento colpo alla testa.A quel punto è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118, che hanno trasportato l'automobilista all'ospedale di Villa Sofia. Qui è stato medicato e sottoposto agli accertamenti del caso, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.Pochi mesi fa un caso simile si è verificato in piazza Rivoluzione, dove un uomo ha sfondato il parabrezza dell'auto di un giovane per una mancata precedenza.chi si trovava alla guida della macchina stava per travolgere l'uomo intento ad attraversare la strada. Subito dopo si è verificata l'aggressione sfociata in colluttazione, con pugni e spintoni ai quali avrebbero assistito alcuni automobilisti che hanno immediatamente lanciato l'allarme. I due sono stati trasportati all'ospedale dal 118, per le ferite riportate alla testa.