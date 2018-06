I reati legati a questa operazione di sequestro sono stati già elencati, ma a questi se ne aggiunge un altro contestato ad un nuovo protagonista della compagine societaria rosanero, ovvero Giovanni Giammarva. Il presidente del Palermo è finito anch'egli nel registro degli indagati con l'accusa di ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità pubblica di vigilanza.

È stato infatti eseguito il sequestro di un milione di euro nei confronti del patron del club di viale del Fante. A definire questa operazione è stata la procura della Repubblica di Palermo, nell'ambito di una indagine in base a presunti reati di falso in bilancio, autoriciclaggio e riciclaggio sui conti del Palermo calcio nel quadriennio che va dal 2013 al 2016. E non c'è solo l'imprenditore friulano nel registro degli indagati dei magistrati della procura del capoluogo siciliano, nel cui mirino ci sarebbero anche il figlio, la segretaria e altri cinque professionisti legati sul piano lavorativo allo stesso Zamparini.I pm Dario Scaletta, Andrea Fusco e Francesca Dessì avevano chiesto il sequestro di oltre 50 milioni di euro. Il gip Anfuso ha invece deciso di sequestrare solo un milione di euro alla società. Secondo le nuove ipotesi accusatorie della Procura, il Palermo avrebbe ottenuto fino al 2018 le certificazioni della Covisoc sui bilanci grazie a comunicazioni non del tutto esatte. In questo ambito rientrerebbe il ruolo del presidente Giammarva che avrebbe ostacolato l'esercizio delle funzioni dell'autorità pubblica di vigilanza.