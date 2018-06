Ammatuna "ringrazia il ministro Salvini per aver accettato la richiesta umanitaria che ho inoltrato e sono sicuro che la decisione assunta sia quella giusta".

Dopo il via libera del ministero dell'Interno, è attraccata nel porto di Pozzallo, poco dopo la mezzanotte, la nave portacontainer danese Alexander Maersk, ferma da venerdì scorso davanti alle coste ragusane con 108 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo.la mia soddisfazione per la positiva conclusione della vicenda - afferma il sindaco di Pozzallo - perché si è avverato l'auspicio contenuto nel mio appello". "Era una decisione attesa non solo da parte mia ma anche da tutta la città - continua Roberto Ammatuna - che ha vissuto con apprensione l'evolversi della situazione".