Non ha vinto. Ha stravinto, correndo da solo contro un candidato sostenuto dall’intero centrodestra. Ma, nuovo sindaco di Messina, non vuole parlare di “miracolo”. Nonostante una telefonata giunta dall’alto, poche ore dopo la vittoria.“Certo che è vero, è stata per me una grande sorpresa e una enorme emozione”.“Ci ho pensato anche io. Credevo fosse, che ne so, una chiamata de ‘La Zanzara’ o di qualche trasmissione simile. Poi ho capito che era davvero lui”.“Mi è giunta una chiamata da un numero ‘sconosciuto’. Di solito non rispondo a queste chiamate. Stavolta l’ho fatto. Dall’altra parte una voce femminile si è presentata come la Segreteria di Stato Vaticana, quindi mi ha passato il Papa”.“… esatto. Mi ha detto di avere apprezzato molto quel gesto. Alla fine, abbiamo recitato insieme un’Ave Maria. Abbiamo infine concordato un’udienza privata”.“Direi innanzitutto perché sono scarsi gli altri, cioè i miei avversari. Conosco molto bene la classe politica messinese. Ne conosco, cioè, i limiti e l’enorme presunzione che la caratterizza”.“Diciamo che questa vittoria non è frutto del caso. Ho pianificato tutto, fin dal primo momento. E il mio avversario mi ha anche dato una mano”.“Soprattutto negli ultimi giorni Bramanti mi ha attaccato violentemente, non solo dal punto di vista politico. E così mi ha fatto guadagnare altri punti. Alla fine credo che l’abbiano abbandonato anche i suoi...”.“E che hanno sbagliato a candidare Bramanti. Ma lui ci teneva davvero e si è imposto attraverso il presidente Musumeci. Questo è il risultato”.“Non ho mai pensato di allearmi con Bramanti. Nemmeno per un minuto. Mi hanno chiesto di fare l’assessore, semmai, e ho detto di no. Mi hanno chiesto anche di candidarmi alla guida di tutto il centrodestra, ma sono andato dritto per la mia strada”.“È proprio così. Credo che anche questa sia stata per me una carta vincente. Non mi interessava correre per questo centrodestra siciliano”.“Ci sto lavorando da tempo e una soluzione c’è già. Io proporrò un ‘Contratto per Messina’, rivolto ai singoli consiglieri, senza l’intermediazione dei partiti. Casomai, saranno loro a vedersela con i loro partiti, non io. Siamo già una quindicina”.“Per me non era solo una partita politica. È stata la mia sfida più importante, la più faticosa. È stato il tentativo di presentare un modo diverso di fare politica, ma anche di indicare una nuova idea morale, sociale per Messina”.“Sì, Danilo l’ho cresciuto io, lo posso dire senza paura di smentite. Credo che si muoverà un po’ come ho fatto io: si iscriverà intanto al gruppo Misto, poi nei confronti del governo Musumeci non farà né la guerra, né la pace, nel rispetto delle istituzioni. Nonostante il governatore non sia stato, con me, molto corretto”.“Non ho mai visto un presidente della Regione spendersi tanto per una campagna elettorale amministrativa. Lo trovo un comportamento volgare dal punto di vista istituzionale. E lo stesso ha fatto l’assessore alla Salute Ruggero Razza. Pazienza, fa tutto parte della campagna elettorale”.“Credo che queste elezioni, non solo quelle di Messina, lancino un messaggio molto chiaro ai partiti: la gente è stanca di vedere le casse pubbliche usate come bancomat. La gente è stanca dei vecchi partiti”.